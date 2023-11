Anielle diz que expressão ‘buraco negro’ é racista

Na primeira entrevista do programa “Bom dia, ministro”, do governo federal, que celebra o início do mês da consciência negra, a titular da Igualdade Racial, Anielle Franco, falou sobre o conceito de “letramento racial” e criticou o uso de palavras e expressões de cunho racista que permanecem no cotidiano dos brasileiros mesmo após 135 anos da abolição oficial da escravatura no Brasil. Doutoranda em linguística aplicada pela UFRJ, Anielle citou expressões como “denegrir” e “saímos desse buraco negro” como exemplo a serem evitados.

“Hoje existem muitas palavras que a gente tem tentado muito, sempre que podemos comunicar de maneira tranquila, dizer: olha, essa palavra é racista”, disse. “Por exemplo: denegrir. É uma palavra que o movimento negro e as pessoas que têm consciência e letramento racial não usam de forma nenhuma. Ou ‘saímos daquele buraco negro'”, afirmou a ministra.

“O letrar vai desde uma comunicação antirracista, como nós temos feito com a Secom para novembro, um letrar que passa pela Lei 10.639, um letrar que passa por fortalecermos as leis de cotas”, disse ela, citando a lei que instituiu o ensino da história e cultura afro-brasileira no currículo escolar. Anielle afirmou que o processo de desconstrução do racismo passa por diversos setores, desde as escolas ao poder público nas esferas municipal, estadual e federal. “Acredito e espero, acho que é um começo que a gente tem feito no ministério, que a gente tenha um letramento em todos os lugares possíveis, tanto públicos quanto privados”, disse.

Durante a entrevista, a ministra defendeu a punição para o crime de racismo e citou ações que o governo federal pretende entregar no próximo 20 de novembro, em que se comemora o Dia da Consciência Negra. Segundo ela, será um segundo pacote de medidas voltadas para a população negra, que prevê a publicação de editais e a estruturação de programas voltados para este segmento.