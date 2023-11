Amazônia tem a menor taxa de desmatamento desde 2019, aponta Inpe

Giro VEJA - 9 de novembro

Dino rejeita protagonismo de Israel em operação contra Hezbollah

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, reafirmou que a operação contra o planejamento de atos terroristas no Brasil foi conduzida por autoridades brasileiras e negou que agentes estrangeiros possam interferir em investigações feitas em território nacional. A resposta de Dino, as pausas humanitárias na guerra entre Israel e Hamas e a aprovação da reforma tributária no Senado são os destaques do Giro VEJA.