Agora vai? Quando Datena deve lançar candidatura a prefeito de SP pelo PDT

Depois de ensaiar entrar na política em todas as eleições desde 2016, mas desistir pouco antes do início das campanhas, o apresentador José Luiz Datena, da TV Bandeirantes, diz que está prestes a colocar na rua uma nova empreitada eleitoral. Filiado ao PDT, Datena vê como “provável” o cenário em que se lance candidato à Prefeitura de São Paulo até o fim de agosto.

“Eu resisti até agora, porque achei muito cedo, mas tenho contato com Lupi (Carlos Lupi, presidente nacional do PDT), diretórios nacional e estadual, lideranças locais, é provável que essa candidatura saia”, disse o apresentador a VEJA nesta quarta-feira, 9. Datena tem como objetivo concorrer ao Senado em 2026 e vê a candidatura em São Paulo como forma de mostrar ao eleitorado que a entrada na política é para valer. “Dessa vez é bem provável que dê tudo certo”, afirma.

Mas como é possível acreditar que agora seria diferente em relação às campanhas de 2016, 2018, 2020 e 2022, quando ensaiou ser candidato a prefeito, senador e até presidente por partidos como PP, MDB, DEM, União Brasil e PSC? Segundo o apresentador, a campanha de 2024 coincidirá com as proximidades do fim de seu contrato com a Band, onde apresenta o programa Brasil Urgente.

Em meio à polarização desenhada na capital paulista entre o atual prefeito, Ricardo Nunes (MDB), e o deputado federal Guilherme Boulos (PSOL), líder das pesquisas, Datena vê brecha para avançar entre os paulistanos.

“Saindo candidato independente tenho chance de mostrar que o país não é só polarização. Duvido que, mesmo polarizado, os eleitores do presidente e do ex-presidente votem necessariamente em quem eles pedirem para votar. Tem mais chance de, como outsider, eu conseguir um resultado positivo. Tem muita gente que me acompanha há muito tempo em televisão e rádio”, afirma.

