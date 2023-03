A provocação de Beto Richa a Deltan no aniversário da Lava Jato

Ex-chefe da poderosa força-tarefa da Operação Lava Jato em Curitiba, o ex-procurador da República Deltan Dallagnol agora está tendo que enfrentar muitos desafetos na sua estreia na política como deputado federal pelo Podemos.

Ele já foi confrontado por políticos do PT e do PSOL no plenário da Câmara e na quinta-feira, 16, um dia antes do aniversário de nove anos da Lava-Jato, foi chamado de “fujão” pelo ex-governador paranaense Beto Richa (PSDB-PR), que chegou a ser preso duas vezes em razão de denúncias feitas pela força-tarefa comandada por Deltan.

Segundo Richa, o ex-procurador cancelou a sua participação em um debate na Jovem Pan ao saber que teria que confrontá-lo. “Ficou com medo. Tem alguma coisa a esconder?”, provocou em suas redes sociais. “Era a oportunidade que eu queria, de ficar frente a frente, olho no olho, e poder debater assuntos como as acusações levianas que o ex-procurador Deltan Dallagnol me fez no passado. Mas, infelizmente, ele fugiu do debate”, disse.

Deltan, por ora, não respondeu. Preferiu publicar um vídeo de um encontro entre ele, o ex-juiz Sergio Moro – agora senador pelo União-PR – e a advogada Rosângela Moro, deputada pelo União-SP, para celebrar o “renascimento da Lava Jato”, que seria simbolizado pela chegada dos três ao Congresso. “A operação que uniu o Brasil e deu esperança ao povo brasileiro segue hoje no Congresso Nacional”, diz o post. No final, os três fazem um jogral: “A Lava Jato renasceu. Nós, brasileiros, não desistimos nunca”.

9 anos da Lava Jato.

Um renascimento da operação que o sistema tentou eliminar. Você irá lutar ao nosso lado pelo Brasil? 👇🏻@SF_Moro @rosangelamorosp pic.twitter.com/ExdaruopxE — Deltan Dallagnol (@deltanmd) March 17, 2023