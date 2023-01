A promessa de Lula em encontro com trabalhadores da limpeza do Planalto

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva esteve nesta sexta-feira, 13, com os funcionários do Palácio do Planalto que participaram da força-tarefa de recuperação do prédio após os ataques terroristas promovidos por apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro, no último domingo, 8.

Lula agradeceu o empenho da equipe e parabenizou a rapidez com que o trabalho foi realizado. Com a invasão dos salões e gabinetes, os vândalos quebraram banheiros, vidraças e espelhos, além de terem depredado móveis, equipamentos e obras de arte. O prejuízo total ainda não foi calculado, mas estima-se que passe da casa dos 10 milhões de reais.

“O que fizeram aqui dentro foi uma espécie de barbárie. Isso aqui é um patrimônio do povo brasileiro. Isso aqui é de cada um de vocês. A gente ocupa isso aqui de forma muito provisória”, disse Lula aos trabalhadores, que disputavam selfies com o presidente.

Os presentes no encontro ainda ouviram uma promessa do que será feito dos responsáveis pelo quebra-quebra. “Espero que a gente consiga punir todos aqueles que fizeram o que fizeram aqui, fizeram na Suprema Corte e fizeram na Câmara dos Deputados”.

Veja fotos do encontro:

