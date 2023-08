A praia brasileira que está na lista das que mais devem encolher até 2100

Uma praia brasileira entrou na lista das 20 que estão sob o risco de encolher em alguns anos. Um estudo da Comissão Europeia publicado na revista científica Nature mostra que a praia de Morro Branco, em Beberibe, no litoral do Ceará, é uma das mais ameaçadas pela erosão.

O estudo selecionou as praias mais bem avaliadas de cada país no Tripadvisor, site especializado em viagens, e analisou outros fatores, como o processo erosivo natural e as mudanças climáticas no planeta. A faixa de areia da praia de Morro Branco deve encolher 224,6 metros até 2100 e é a 14ª da lista. O ranking é liderado pela praia de Landmark, em Lagos, na Nigéria, que deve encolher mais de 900 metros neste período, seguida pela Mackenzie Beach, no Chipre, com 660 metros de erosão.

Segundo o levantamento, o litoral brasileiro é o que corre mais risco em toda a América do Sul. A praia dos Carneiros e Porto de Galinhas, ambas em Pernambuco, estão entre as mais ameaçadas do continente, com risco de perder 166,4 e 146,1 metros de seu litoral, respectivamente.

Como mostrou reportagem de VEJA publicada em junho, o fenômeno do sumiço de praias afeta todo o litoral do país. A área de praias, dunas e areais do país recuou 15% entre 1985 e 2021, segundo levantamento do instituto MapBiomas, com base nos dados mais recentes. O avanço de infraestruturas urbanas é um dos principais causadores da erosão, potencializado pela frequência das tempestades e pela elevação do nível do mar e dos rios em razão do aquecimento global.

