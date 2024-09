A inusitada sugestão de Ratinho para Datena e Marçal após agressão na TV

Depois da cadeirada que o candidato a prefeito de São Paulo José Luiz Datena (PSDB) deu no concorrente Pablo Marçal (PRTB) durante debate da TV Cultura neste domingo, 15, foi a vez de Carlos Massa, o Ratinho, apresentador de TV como Datena, fazer um convite inusitado à dupla de desafetos. Ele disse que os dois candidatos poderiam ir ao seu programa, onde será permitido que eles brigassem “à vontade”.

“Eu fiquei irritado com uma coisa. Vocês querem brigar? Vão no meu programa. Eu quero aproveitar e convidar o Datena, que é meu amigo, convidar o Marçal. Vão lá meu programa. No meu programa eu deixo brigar. No meu programa pode meter o braço um no outro. Aí ia ficar bom”, disse Ratinho através de um vídeo publicado nas redes sociais.

Em seguida, ele complementou, reforçando o convite. “A TV Cultura não deixa vocês brigarem à vontade. No meu programa, pode ‘largar o pau’. Lá pode”, disse.

Ratinho publicou vários outros vídeos brincando com o episódio. Em um deles, ele se oferece para ser o mediador do próximo debate. “Vou fazer um abaixo-assinado para o SBT deixar eu mediar o próximo debate”, diz Ratinho, que tem um programa de tom popular na emissora. Em outro, ele faz uma montagem com esquetes típicas do seu programa, reproduzindo o vídeo da cadeirada com a sua trilha sonora.

O debate da TV Cultura entre os candidatos à Prefeitura de São Paulo foi marcado por um episódio de agressão ao coach Pablo Marçal. Ele trocou insultos com Datena, chamando o apresentador de “jack” (gíria usada em presídios para estupradores) e dizendo que o tucano “não é homem de verdade”.

Datena se descontrolou e agrediu Marçal com a cadeira que era usada pela candidata Marina Helena (Novo). Datena ainda foi impedido de dar um segundo golpe pela equipe do debate e por outros candidatos. Segundo o boletim médico do Hospital Sírio-Libanês, o coach teve uma fratura nas costelas e outra no punho, mas retoma na terça, 17, a agenda de campanha. Ele prometeu ir à Justiça para impedir a presença do tucano no próximo debate.

O caso repercutiu na imprensa internacional. Por meio de uma nota divulgada pela sua assessoria, Datena reconheceu que se descontrolou, mas disse que não se arrependeu da agressão e que espera “ter lavado a alma de milhões de pessoas”.