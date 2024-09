Deu no ‘New York Times’: cadeirada em Marçal repercute na imprensa mundial

A cadeirada queo candidato a prefeito de São Paulo José Luiz Datena (PSDB) acertou no concorrente Pablo Marçal (PRTB) durante debate na TV Cultura, na noite do último domingo, 15, ganhou visibilidade internacional. Além de gerar uma avalanche de memes nas redes sociais, a agressão — que ocorreu segundos após o coach afirmar que o rival “não foi homem” para bater nele — virou destaque nas páginas de diversos veículos da imprensa mundial.

O jornal americano The New York Times, um dos mais influentes do mundo, noticiou o incidente como “Político brasileiro tumultua debate ao bater em oponente com cadeira”, acompanhado de um registro da tela da TV no momento exato em que Marçal é atingido. A matéria introduz o candidato do PRTB como “um impertinente coach de autoajuda de direita que vem decolando nas pesquisas enquanto irrita adversários com ataques severos e, às vezes, enganosos”.

Manchete similar foi estampada no The Washington Post, outro prestigiado jornal dos Estados Unidos, que relatou que a agressão “chocou a nação e mergulhou a disputa pelo governo da maior cidade do Hemisfério Ocidental no caos”. A reportagem acrescenta que Marçal foi conduzido ao hospital queixando-se de dificuldade para respirar e que foi diagnosticado com uma fratura na costela — segundo o Hospital Sírio-Libanês, ele sofreu traumatismo na regiao torácica e no punho direito sem complicações adicionais. “Marçal vem usando performances e retórica agressiva para tumultuar a corrida à prefeitura”, publicou o jornal.

Vídeo da cadeirada repercute em portais

Diversos veículos da mídia internacional acrescentaram, além do relato, vídeos do momento em que Datena atinge Marçal com o móvel. Foi o caso do jornal El País, da Espanha, e da agência global de notícias Associated Press — na segunda, a imagem foca no trecho em que o coach declara “você nem é homem o bastante para isso” (traduzido para o inglês) e adiciona que a agressão foi precedida de acusações de assédio sexual contra o apresentador.

O jornal El Clarín, da Argentina, reportou o episódio como “Cadeirada e escândalo em debate pela prefeitura de São Paulo”, colocando em contexto que Datena “avançou contra Marçal após trocas de acusações e provocações” e que o jornalista foi expulso dos estúdios, enquanto o coach teve de ser encaminhado ao hospital.

A lista de periódicos em que o episódio foi repercutido inclui o Daily Mail, do Reino Unido, a rede de TV americana ABC e o portal de notícias da Austrália News.Au.