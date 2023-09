A festa bolsonarista com a demissão de Ana Moser do Ministério do Esporte

O encaminhamento da demissão da ministra do Esporte, Ana Moser, pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva tem deixado a base bolsonarista em polvorosa.

Desde a última terça-feira, 5, aliados de Jair Bolsonaro ironizam a decisão de Lula, que integra um movimento mais amplo para acomodar partidos do Centrão no governo em troca de apoio no Congresso. A expectativa é que a pasta do Esporte vá para o deputado André Fufuca (PP-MA), aliado do presidente da Câmara Arthur Lira (PP-AL).

Curiosamente, o ministério que agora é alvo do fogo cruzado foi extinto pelo próprio governo Jair Bolsonaro. Ao assumir a Presidência, em 2019, o então presidente incorporou as atribuições da pasta ao Ministério da Cidadania — a pasta específica para Esporte foi recriada no governo Lula.

“É INCONCEBÍVEL a demissão injustificável da Ana Moser. O esporte brasileiro não merece isso. É claramente o Brasil retrocedendo”, postou nas redes sociais o advogado Fabio Wajngarten, ex-ministro da Secretaria de Comunicação de Bolsonaro e aliado de primeira hora do ex-presidente.

Expoente bolsonarista no campo esportivo, o deputado federal Maurício do Vôlei (PL-MG) compartilhou no Instagram uma notícia sobre a substituição de Ana Moser por Fufuca, ironizando a demissão da ministra.

O correligionário Nikolas Ferreira (PL-MG) também se manifestou nas suas redes. “Expectativa: ser uma mulher empoderada que salvará o esporte no Brasil. Realidade: tomar um pé na bunda e ser substituída para o Centrão”, publicou o deputado.

Dança das cadeiras

Além do embarque de André Fufuca, do PP, no governo, as trocas ministeriais também preveem a chegada à Esplanada dos Ministérios do deputado Silvio Costa Filho, do Republicanos, que deve ocupar a cadeira de um dos ministros do PSB — ou a pasta da Indústria e Comércio do vice Geraldo Alckmin, ou Portos e Aeroportos de Márcio França.

Enquanto o governo Lula discute o redesenho interno para incorporar as legendas ao governo, o entorno dos cotados a ministros considera que a medida, negociada há meses mas tida como certa, vai dar mais tranquilidade ao Executivo para aprovar propostas na área econômica no Congresso. O cálculo é que a iniciativa signifique de 55 a 60 votos de ambas as legendas. A bancada do PP tem 49 deputados e a do Republicanos, 41, mas nenhuma das duas legendas garante apoio integral ao governo.

