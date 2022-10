A feroz disputa pelo apoio bolsonarista no Mato Grosso do Sul

Uma das disputas mais acirradas no segundo turno das eleições regionais ocorre no Mato Grosso do Sul entre Eduardo Riedel (PSDB) e o Capitão Contar (PRTB). Ambos terminaram o primeiro turno praticamente embolados e agora concorrem também para mostrar junto ao eleitorado quem de fato merece o apoio do eleitorado de Jair Bolsonaro, um elemento fundamental num estado de maioria conservadora. Riedel faz acenos aos bolsonaristas, mas foi Contar quem recebeu o apoio explícito do presidente e conta com ele para manter a dianteira na disputa. “Defendo as mesmas bandeiras e faço parte do esforço para a permanência dele no poder, promovendo motociatas no estado e vestindo a camisa verde e amarelo, coisa que meus adversários nunca fizeram”, afirmou Contar a VEJA. “A campanha do PSDB flerta com todo mundo, até com radicais de esquerda como Zeca do PT. Muita gente aqui no Mato Grosso do Sul enxerga isso como oportunismo.” Segundo Contar, logo após a vitória apertada no primeiro turno, Bolsonaro o procurou para tratar do desenrolar da campanha. “Não posso comentar detalhes a conversa, mas, em linhas gerais, reafirmei meu total alinhamento com ele”, completou o candidato do PRTB.

Depois de ter sido preterido pelo presidente Jair Bolsonaro durante debate da TV Globo, o candidato Eduardo Riedel (PSDB) resolveu atirar para todos os lados.

Ciente da dificuldade de ganhar votos bolsonaristas, Ridel busca a turma indecisa da direita e aposta também no PT.

Foi visto nos últimos dias fazendo campanha em companhia de petistas. Vale lembrar que durante todo o primeiro turno Riedel fez questão de associar sua imagem à do presidente. Não contava com o apoio explícito de Bolsonaro ao candidato do PRTB, Capitão Contar durante o debate.