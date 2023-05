A esvaziada carreata de Deltan Dallagnol pelas ruas de Curitiba

A política e seus bastidores. Com João Pedroso de Campos, Laísa Dall'Agnol, Victoria Bechara, Sérgio Quintella e Bruno Caniato. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O ex-deputado federal Deltan Dallagnol (Podemos) subiu em um carro de som em Curitiba (PR) nesta sexta-feira, 19, e participou de uma esvaziada carreata contra a cassação de seu mandato. Vídeos que circulam nas redes sociais mostram o ex-procurador da Lava Jato discursando com um microfone e dizendo que, no dia da decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) contra ele, “o Brasil não dormiu e o paranaense ficou sem chão”.

Deltan estava acompanhado dos deputados estaduais Tito Barichello (União Brasil), conhecido como delegado Xerifão, e Fabio Oliveira (Podemos). O carro de som recebeu o ex-procurador no Aeroporto Afonso Pena e circulou pela cidade — a falta de público acabou virando piada nas redes sociais. Os parlamentares também organizam um ato em apoio a Deltan no domingo, em frente ao Ministério Público Federal do Paraná.

“Deltan Dallagnol tenta fazer carreata, mas o clima foi de marcha fúnebre”, ironizou o deputado André Janones (Avante-MG). O ex-governador do Paraná Roberto Requião (PT) também brincou com a situação. “Féretro de Deltan?”, escreveu no Twitter.

O mandato de Deltan foi cassado de forma unânime pelo TSE na terça-feira, 16. O ex-deputado é acusado de ter cometido irregularidades para se livrar da inelegibilidade com base na Lei da Ficha Limpa. Ele deve recorrer da decisão na própria Corte e também no Supremo Tribunal Federal.

