A disputa embolada pela prefeitura da quinta maior cidade de SP

A disputa pela prefeitura de Santo André, quinta maior cidade de São Paulo (748 mil habitantes), está bastante embolada segundo levantamento feito pelo instituto Paraná Pesquisas entre os dias 7 e 10 de setembro e divulgado nesta terça-feira, 12.

De acordo com a pesquisa, no principal cenário, o ex-prefeito Carlos Grana (PT) aparece numericamente à frente, com 19,5% das intenções de voto, mas empatado tecnicamente com o atual vice-prefeito Luiz Zacarias (PL), que tem 15,2%, e o secretário municipal de Educação, Almir Cicote (Avante), com 12,4% – a margem de erro é de 3,7 pontos percentuais para mais ou para menos.

Na sequência, aparecem o secretário de Ações Governamentais, Pedrinho Botaro (PSDB), com 10,6%; e os vereadores Edson Sardano (PSD), com 6,8%, e Ricardo Alvarez (PSOL), com 4,9% — esses três estão empatados entre eles na margem de erro. Botaro também empata tecnicamente com Zacarias e Cicote.

Entre os entrevistados, 20,5% disseram que irão votar em branco, nulo ou nenhum e 10,6% afirmaram que não sabem ou não responderam. A pesquisa ouviu 718 eleitores.

Segundo cenário

O PT também aparece à frente em um segundo cenário sondado pelo Paraná Pesquisas: a ex-vereadora Bete Siraque tem 23,5%, seguida por Zacarias (15,9%) e Cicote (13,4% ). Nesse caso, a petista tem uma vantagem acima da margem de erro sobre o segundo colocado.

O PT já governou Sandro André, a segunda maior cidade do ABC, com Celso Daniel, que venceu as eleições de 1988, 1996 e 2000 e foi assassinado em janeiro de 2002. Seu vice, João Avamileno assumiu o mandato e venceu o pleito de 2004. Carlos Grana foi o último petista vitorioso, em 2012, mas tentou voltar ao poder e foi derrotado por Paulo Serra (PSDB) em 2016 – o tucano, em seu segundo mandato, não pode mais concorrer.

