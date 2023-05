A ‘ciumeira’ de Eduardo Paes com Ciro Nogueira em Nova York

O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD), tirou risos dos convidados do LIDE Brazil Investment Forum, em Nova York, nesta terça-feira, 9, ao comentar a atuação do ex-ministro da Casa Civil do governo Jair Bolsonaro, senador Ciro Nogueira (PP-PI), na negociação com a prefeitura de São Paulo em torno do Campo de Marte. No acordo em que passaram ao controle do governo federal a área, na Zona Norte de São Paulo, em 2022, foi extinta a dívida do município com a União, estimada em cerca de 24 bilhões de reais.

“Conheço Ciro Nogueira e sou amigo dele desde a faculdade, fizemos faculdade de direito juntos na PUC-Rio. Amigo Ricardo, você tinha que agradecer ao Ciro Nogueira, o sujeito liquidou a dívida de São Paulo, ele merecia todas as homenagens. Você nunca fez isso por mim, Ciro, apesar de tantos anos de amizade”, disse Paes ao seu colega paulistano, Ricardo Nunes (MDB), que, ao anteceder o carioca, citou em seu discurso o papel do ex-ministro nas negociações.

Já mais para o final de sua fala, Paes voltou à carga. “Eu olho muito para o presidente [da Câmara] Arthur [Lira], com um talento na costura política. O Ciro já foi melhor nesse negócio, agora com essa história de virar paulista demais, não está mais tão charmoso assim”, brincou.

Siga