A ameaça de Eduardo Bolsonaro contra Rodrigo Garcia

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL) tem dito, sempre que tem a oportunidade, que não vai esquecer de colar no governador Rodrigo Garcia (PSDB) a imagem do ex-governador João Doria (PSDB), o seu antecessor no Palácio dos Bandeirantes.

Em entrevista à Rádio Difusora de Taubaté, em São Paulo, o filho do presidente da República, que foi o deputado federal mais votado do estado em 2018 (e se tornou o mais votado da história do país), voltou a usar a estratégia, ao dizer que Garcia apoiava a política de Doria de fechar o comércio durante a pandemia — uma medida correta para conter o vírus, mas que sempre foi alvo do discurso bolsonarista. Segundo ele, o governador tem tentado se descolar de seu antecessor. “Não vai conseguir, porque a gente vai fazer questão de lembrar que quando Doria fechava os comércios aqui em São Paulo, era com a bênção do Rodrigo Garcia”, afirmou.

Tenho rodado bastante o interior de São Paulo e duas perguntas são muito frequentes: o que espero de @tarcisiogdf e da votação da direita. Dei mais detalhes sobre isso hoje, na rádio Difusora 99 FM de Taubaté com @carteiroreaca e @valbolsonaro .https://t.co/NYvKoXInEl pic.twitter.com/a73VgzuWmn — Eduardo Bolsonaro🇧🇷 (@BolsonaroSP) July 20, 2022

Na eleição deste ano, além de tentar se reeleger, Eduardo Bolsonaro tem como objetivo eleger o ex-ministro Tarcísio de Freitas (Republicanos) para o governo de São Paulo. O adversário prioritário é Garcia, com quem o candidato bolsonarista disputa uma vaga no segundo turno contra Fernando Haddad (PT), hoje o líder nas pesquisas eleitorais.