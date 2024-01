8 de Janeiro: a dura crítica de Lula à atuação das redes sociais

Nesta segunda-feira, 8, o jornal americano The Washington Post publicou um artigo de opinião assinado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva sobre os atentados de 8 de janeiro em Brasília, que completam um ano hoje. No texto, o petista compara a depredação de inspiração golpista no Brasil à invasão ao Capitólio, sede do Congresso dos Estados Unidos, em 6 de janeiro de 2021, e afirma que as chamadas “big techs” representam um desafio à democracia global.

Na publicação, Lula relembra a destruição dos prédios dos Três Poderes, na capital federal, conduzida por apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro insatisfeitos com o resultado das eleições de 2022. “Movidos por mentiras e desinformação, eles quebraram janelas e destruíram objetos de arte, exibindo um descaso com a democracia semelhante ao dos invasores do Capitólio”, escreve o presidente. A invasão do Parlamento americano foi promovida por simpatizantes de Donald Trump inconformados com a sua derrota para Joe Biden na eleição presidencial.

No texto veiculado pelo Washington Post, o presidente atribui a tentativa de golpe em Brasília a “um longo processo promovido por lideranças políticas extremistas para desacreditar a democracia em seu benefício próprio”, relembrando os ataques à integridade das urnas eletrônicas e traçando um paralelo com os questionamentos ao sistema de voto por correio nos EUA. Em nenhum momento, o artigo cita nominalmente Jair Bolsonaro ou Trump.

Redes sociais e inteligência artificial

Em outros trechos do artigo, Lula avalia que o enfrentamento aos principais desafios globais, como mudanças climáticas, insegurança alimentar e discurso de ódio, é prejudicado pelo modelo de negócios das chamadas “big techs”– companhias gigantes do setor de tecnologia que controlam as principais redes sociais do mundo –, que favoreceriam “forças antidemocráticas” e conteúdo extremista.

“A erosão da democracia é exacerbada pelo fato de que as fontes de notícias e interações sociais da população são mediadas por aplicativos digitais projetados para o lucro, não para a coexistência democrática”, afirma. Outra crítica é direcionada ao avanço dos sistemas de inteligência artificial nos últimos anos, algo que, de acordo com o presidente, “agrava a desinformação e pode promover discriminação, causar desemprego e infringir direitos.”

Desde o início do terceiro mandato presidencial de Lula, o governo federal e as empresas de mídias digitais vêm protagonizando atritos em meio ao debate sobre a regulamentação das redes sociais. Dentro e fora da política, diversos setores defendem a maior responsabilização de plataformas como Google, X (antigo Twitter) e Meta (proprietária do Facebook, WhatsApp e Instagram) sobre o conteúdo veiculado na internet, enquanto as próprias big techs argumentam que o modelo proposto pelo Planalto seria economicamente inviável e ineficiente no combate ao extremismo online.