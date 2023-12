2024: deputado bolsonarista lidera na segunda maior cidade do Paraná

O deputado federal Filipe Barros (PL-PR) é o principal favorito para conquistar a prefeitura de Londrina na eleição de 2024, segunda maior cidade do Paraná, com mais de 550.000 habitantes, de acordo com levantamento feito entre os dias 1 e 4 de dezembro pelo instituto Paraná Pesquisas e divulgado nesta quarta-feira, 6.

No principal cenário, Filipe Barros tem 31,2% das intenções de voto, seguido pelo deputado estadual Tiago Amaral, do PSD do governador Ratinho Jr, que tem 24,4% — eles estão em situação de empate técnico no limite da margem de erro de 3,5 pontos percentuais para mais ou para menos.

Na sequência aparecem o vice-prefeito João Mendonça (Podemos), com 7,3%; o presidente da Federação das Associações Comerciais e Empresariais do Paraná, Fernando Moraes (sem partido), com 6,3%, e Isabel Muniz (PT), com 6,2%.

Entre os entrevistados, 16,3% disseram que irão votar em branco, nulo ou nenhum, enquanto 8,3% não souberam ou não responderam. A pesquisa ouviu 808 eleitores em Londrina.

Em um outro cenário pesquisado pelo instituto, sem Tiago Amaral, Filipe Barros lidera com maior folga, com 43,1% das intenções de voto contra 10,8% de João Mendonça. O atual prefeito Marco Belinatti (PP) está no segundo mandato e não pode mais concorrer.

Ascensão bolsonarista

Filipe Barros foi vereador de Londrina entre 2017 e 2019 e sua ida para Brasília está ligada à onda bolsonarista que tomou conta do país em 2018. Na cidade, ele era militante do MBL (Movimento Brasil Livre) e atuava em campanhas de tom conservador pela vida e pela família. Elegeu-se deputado federal em 2018 com 75.326 votos e foi reeleito com mais que o triplo de votos no passado (249.507).

Na Câmara dos Deputados, tornou-se um dos rostos mais conhecidos do chamado “bolsonarismo raiz”, o grupo de parlamentares fieis ao ex-presidente Jair Bolsonaro.

