Vá de bike! Pelo bem dos seus joelhos

Orientações médicas e textos de saúde assinados por profissionais de primeira linha do Brasil

Que tal adicionar algumas horas de bicicleta na sua semana? A prática é acessível, de baixo impacto, divertida e traz alguns benefícios adicionais para a saúde. Um estudo recente revela que essa atividade física está associada a um efeito protetor para o joelho, diminuindo o risco de artrose.

A artrose é uma doença degenerativa e inflamatória que provoca a destruição da cartilagem articular e leva a uma deformidade da articulação. Esse processo degenerativo é complexo e inicia-se com o envelhecimento.

Mas muitas pessoas ficam em dúvida se podem ou não praticar exercícios físicos. E, na verdade, sabe-se que alguns deles, como o ciclismo, podem ajudar a retardar o dano que ocorre nas juntas, além de reduzir as dores.

Alguns tipos de atividade física muitas vezes até precisam ser introduzidas como coadjuvantes no tratamento.

Um paciente com dores nos joelhos, a princípio, deve evitar atividades de impacto como corridas, esforços repetitivos de alta intensidade como crossfit e que envolvam excesso de peso.

Mas os exercícios que fortalecem a musculatura sem impacto são os mais recomendados. Destaque para musculação, pilates e bicicleta. O estímulo para o aumento da massa muscular da coxa, que tem músculos muito importantes para os joelhos, é fundamental.

No trabalho científico, coordenado por universidades americanas, pessoas que andavam de bicicleta, seja ao ar livre, seja em uma bicicleta ergométrica em academia, tinham menos ocorrências de dores frequentes nos joelhos e eram menos propensas a ter osteoartrite nos joelhos.

Esses efeitos são diretos, devido aos benefícios à musculatura, e indiretos, em razão da perda ou controle do peso. Os quilos a mais causam uma sobrecarga sobre as articulações, com um trauma repetitivo excessivo da cartilagem e sua degeneração.

Dessa forma, uma recomendação importante para quem está em sobrepeso é a perda de peso, de preferência acompanhada de algum exercício, já que as articulações foram feitas para o movimento. Dietas apropriadas também são recomendadas.

Para começar, 25 a 30 minutos de bicicleta durante três dias na semana já tendem a oferecer benesses. Para diminuir a progressão da artrose, também indicamos atividades como natação, fisioterapia, hidroginástica e caminhada.

No caso da fisioterapia, ela é fundamental em qualquer uma das fases com os seguintes objetivos: controle da dor, manutenção do movimento e fortalecimento. Mas o mais importante é consultar um médico, que indicará o tratamento adequado.

Vamos pedalar?

* Marcos Cortelazo é ortopedista especialista em joelho e traumatologia esportiva, membro da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia (SBOT), da Sociedade Latino-Americana de Artroscopia, Joelho e Esporte (SLARD) e da Sociedade Internacional de Artroscopia, Cirurgia do Joelho e Medicina do Esporte (ISAKOS)

