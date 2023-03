Suplementação de colágeno: sim ou não?

Orientações médicas e textos de saúde assinados por profissionais de primeira linha do Brasil

A pergunta é constante no dia a dia da clínica: tomar colágeno melhora a qualidade da pele? Faz mal suplementar? Antes de mais nada, é importante entender o que é o colágeno e a sua função. Trata-se de uma proteína encontrada em tecidos como pele, cartilagem e ossos. É produzido naturalmente pelo corpo e corresponde a cerca de 30% das proteínas do organismo. Existem vários tipos de colágeno, cada um responsável e direcionado a uma parte do corpo. Por exemplo, o colágeno tipo 1 é encontrado na pele, o tipo 2 nas articulações e cartilagens.

No entanto, a produção de colágeno diminui à medida que se envelhece. A partir dos 25 anos, perde-se gradativamente 1% da proteína por ano. Logo, a redução do colágeno é a maior responsável por problemas como rugas, flacidez da pele e dor nas articulações. Mas é bom lembrar que outros fatores também contribuem para o envelhecimento cutâneo, como má alimentação, exposição solar, tabagismo e excesso de bebidas alcoólicas.

A suplementação é uma opção para aumentar os níveis da proteína no corpo e melhorar potencialmente a saúde da pele, cabelos, unhas e articulações. Mas nem todos os profissionais de saúde acreditam na eficácia dos suplementos de colágeno, porque ela não é completamente comprovada pela ciência e os resultados podem variar de pessoa para pessoa.

No entanto, novos estudos sugerem que a suplementação com colágeno hidrolisado – em que a proteína é quebrada em pedaços menores e o que facilita a absorção pelo organismo – melhora a elasticidade e a hidratação da pele.

A suplementação de colágeno também se mostra eficiente como coadjuvante em tratamentos dermatológicos, como bioestimuladores e microagulhamento, por exemplo. Logo, é mais um arsenal terapêutico para melhorar a qualidade da pele.

A conclusão, portanto, é a seguinte: é bom suplementar colágeno quando se está fazendo tratamentos para melhorar a qualidade da pele ou quem está com excesso de flacidez e deseja tentar uma terapia alternativa. E também para quem tem problemas nas articulações – neste caso, o colágeno a ser ingerido é o do tipo 2. Mas sempre é bom falar com o médico para entender qual é o melhor produto e o mais indicado para você.

