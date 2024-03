Excesso de peso pode ser uma bomba para os rins

Que o diabetes e a hipertensão figurem entre as principais causas de doença renal crônica no mundo (e no Brasil também), não é novidade para ninguém! A grande pergunta hoje é: uma pessoa com excesso de peso, mas sem diabetes e sem hipertensão, também tem um risco maior de precisar fazer hemodiálise dentro de alguns anos? A resposta é: sim, sem dúvida alguma!

Hoje sabemos que a obesidade é um fator de risco não só para complicações renais, mas também para o diabetes tipo 2 e doenças cardiovasculares. E o pior: o número de pessoas que convivem com o sobrepeso atinge atualmente cifras assustadoras. As projeções para o médio prazo merecem atenção: de acordo com a Federação Mundial da Obesidade, espera-se que 1 em cada 5 adultos em todo o mundo tenha obesidade até 2025.

Segundo a edição mais recente do Atlas Mundial da Obesidade, publicado em 2023, dentro de 12 anos o Brasil terá 41% de sua população adulta com obesidade! Pois é… Os números falam por si! E demandam uma “call to action”, ou um “chamado para a ação”, às autoridades sanitárias do país.

Mas o que está por trás dessa associação entre obesidade e doença renal grave? Quais são os mecanismos que explicam essa coexistência? Sabemos hoje que o tecido adiposo não deve ser mais visto apenas como algo inerte. É uma visão muito simplista olhar para a gordura corporal meramente como um estoque de energia para o corpo.

Trata-se, na realidade, de uma verdadeira fábrica de hormônios e substâncias químicas chamadas coletivamente de adipocinas. Devemos enxergá-lo como um verdadeiro órgão endócrino. Muitos desses hormônios irão exercer um efeito inflamatório crônico sobre o rim e, com isso, danificam esse precioso órgão ao longo dos anos.

Outro dado muito interessante (e recente) nessa discussão é a presença do tecido adiposo peri-renal – uma gordura que se acumula ao redor do rim, bem pertinho dele. E esse íntimo contato parece ter uma relevância enorme na eclosão da doença renal relacionada ao excesso de peso.

É claro que tudo isso piora se a pessoa desenvolve, como consequência da obesidade, diabetes e hipertensão. O risco se potencializa. É como “juntar a fome com a vontade de comer”.

Mas calma! Minha ideia não é gerar pânico. De maneira nenhuma! Muito pelo contrário. A intenção é aumentar a conscientização. Chamar a atenção para o tema, ainda mais neste mês de conscientização sobre as duas condições.

Portanto, não se esqueça: a sua saúde renal está diretamente relacionada ao seu peso corporal. É preciso ficar de olho nele e adotar medidas preventivas desde já. Pelo bem dos seus rins – e do corpo todo.

* Roberto Zagury é endocrinologista, membro da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia (SBEM) e coordenador do Departamento de Atividade Física da Sociedade Brasileira de Diabetes (SBD)

