Câncer de pênis: a doença existe – e pode mutilar!

O Brasil está entre os países com maior incidência de câncer de pênis, só perdendo para algumas nações da África subsaariana. Isso se deve provavelmente à falta de informação da população sobre a existência desse tipo de tumor e ao fato de que a maioria dos casos poderia ter sido evitada por meio da higiene com água e sabão e a vacinação contra o HPV.

O diagnóstico tardio também é responsável pelo grande número de mortes por câncer de pênis. No Brasil, a maior concentração da doença está nas regiões Norte e Nordeste.

Dados do Ministério da Saúde mostram que, entre 2012 e 2022, foram registrados no Brasil 21.766 casos de câncer de pênis (uma média de mais de 160 por mês). Um dos tratamentos para o câncer de pênis em estágio avançado – em geral diagnosticado tardiamente – é a amputação parcial ou total do órgão.

Segundo dados do Sistema de Informações Hospitalares do Ministério da Saúde (SIH/Datasus), entre 2014 e 2023, houve 6.456 casos de amputação de pênis no país, o que corresponde a uma média de 645 casos por ano.

De acordo com o Atlas de Mortalidade do Instituto Nacional de Câncer (Inca), entre 2011 e 2021 foram registrados 4.592 óbitos por causa desse tipo de tumor no nosso país.

Para tentar mudar essas estatísticas e conscientizar o público masculino, a Sociedade Brasileira de Urologia realiza campanhas anuais, com alertas nas redes sociais e mutirões de cirurgia de fimose em vários estados – o procedimento reduz o risco do tumor ao expor a glande e viabilizar uma limpeza adequada da região.

Uma característica do câncer de pênis é que, na maioria dos casos, ele pode ser prevenido com medidas simples, como:

1 – Higiene com água e sabão, puxando o prepúcio e lavando toda a região da glande e o pênis;

2 – Lavagem do pênis após as relações sexuais;

3 – Vacinação contra o HPV (ela é fornecida gratuitamente pelo SUS para a população entre 9 e 14 anos e a imunossuprimidos);

4 – Uso de preservativo;

5 – Cirurgia da postectomia (retirada do prepúcio), indicada quando não se consegue expor completamente a glande para realização da higienização correta

É imprescindível também ficar atento a sinais da doença, tais como:

1 – Lesões no pênis e feridas que não cicatrizam;

2 – Coceira persistente;

3 – Secreção com odor forte;

4 – Inchaço da glande;

5 – Presença de nódulos na virilha.

Quando diagnosticado em uma fase inicial, o câncer de pênis tem alta probabilidade de cura. Lesões pequenas e superficiais podem ser retiradas cirurgicamente, com uma boa margem de segurança para se evitar deixar lesões não visíveis adjacentes. Em determinados casos, podem ser utilizados também a cauterização química ou a eletrocoagulação.

Na presença de lesões um pouco maiores e infiltrativas, pode ser necessária a retirada da área afetada pelo tumor através da amputação parcial do pênis (penectomia parcial). Já nos casos mais avançados, com grande volume tumoral ou nitidamente invasivo, a amputação total do pênis (penectomia radical) é recomendada. Em casos mais graves ainda, pode ser necessária a retirada dos testículos e/ou da bolsa escrotal.

O câncer de pênis, além do potencial risco de morte, traz também um comprometimento emocional e social, já que o tratamento por meio da amputação do órgão irá impactar a autoestima do paciente. Felizmente, é possível evitar esse desfecho.

* Luiz Otavio Torres é presidente da Sociedade Brasileira de Urologia (SBU)

