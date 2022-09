As estratégias para vencer a infertilidade

Quando um casal não consegue engravidar após um ano de relação sexual frequente (duas a três vezes por semana) e desprotegida, configura-se o que chamamos de infertilidade, uma condição que pode ser causada por vários fatores, envolvendo um ou os dois parceiros.

Nas mulheres, causas comuns de infertilidade incluem a idade, endometriose, ovulação irregular e obstrução das trompas de falópio. No caso dos homens, hábitos de vida ligados à obesidade, tabagismo, abuso de álcool, alimentação inadequada, sono não reparador e sedentarismo, além de condições como varicocele, podem impactar na quantidade e qualidade dos espermatozoides.

Mas, para ajudar o casal a superar a infertilidade, existem vários métodos seguros e eficazes, dentre eles:

Medicamentos para ajudar na fertilidade: Alguns medicamentos são utilizados para estimular a ovulação, como as gonadotrofinas (hormônios injetáveis) ou indutores orais e, em alguns casos, esses medicamentos também são usados para aumentar a produção dos espermatozoides (a depender da causa da baixa produção).

Procedimentos cirúrgicos: Alguns casos de infertilidade são causados por obstrução ou cicatrizes nas trompas de falópio, que podem ocorrer como resultado de uma doença inflamatória pélvica. A cirurgia pode reverter alguns casos de obstrução das trompas, mas é um procedimento pouco eficaz. A cirurgia videolaparoscópica pode ser usada para tratar casos de endometriose e a histeroscopia pode ajudar a remover miomas submucosos. Em homens, o tratamento cirúrgico está indicado nos casos de varicocele se essa for a única causa da infertilidade do casal e houver bom prognóstico de melhora. A cirurgia de reversão de vasectomia também pode ser indicada em casos específicos.

Tratamentos de concepção assistida: Entre os procedimentos de Reprodução Assistida, existe a Inseminação Intrauterina (IUI). Nesse procedimento, o esperma é colocado no útero usando um tubo de plástico fino. O procedimento está programado para coincidir com a ovulação. Já na Fertilização in vitro (FIV), o óvulo da mulher é fertilizado fora do corpo. A medicação é usada para estimular mais ovulação do que o normal e seus óvulos são coletados e fertilizados em um laboratório. O embrião é então colocado de volta dentro do útero. A injeção intracitoplasmática de espermatozoides é a técnica da fertilização in vitro mais realizada, o que envolve a injeção de um único espermatozoide diretamente no citoplasma do óvulo, permitindo assim mais controle sobre qual espermatozoide fertiliza qual óvulo. A taxa de sucesso da FIV é de cerca de 60% para cada ciclo de tratamento entre mulheres com menos de 35 anos, mas essa taxa de sucesso diminui com o aumento da idade.

Por fim, no caso de ausência de óvulos ou espermatozoides, a opção é receber a doação de óvulos ou sêmen, que são usados em um procedimento de fertilização in vitro. A doação de óvulos é realizada nos casos da idade avançada da mulher ou mulheres que entraram na menopausa e a doação de sêmen nos casos de ausência de espermatozoides nos testículos ou epidídimo.

Mas o mais importante sempre é buscar ajuda médica especializada.

