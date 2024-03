As doenças do coração são os adversários mais letais das mulheres

Apesar de a incidência da doença isquêmica do coração, que leva ao infarto, ter diminuído no Brasil nos últimos 20 anos, ela ainda é a principal causa de mortes no país, sendo ainda responsável pelo aumento dos óbitos femininos de 35 a 54 anos. Os dados constam do último Posicionamento sobre Doença Isquêmica do Coração – A Mulher no Centro do Cuidado, documento da Sociedade Brasileira de Cardiologia (SBC).

O levantamento também apurou que as mulheres são as mais vitimadas por um tipo de ataque cardíaco sem a obstrução das artérias coronárias, aquelas que alimentam o coração – quadro conhecido em inglês pela sigla MINOCA (Myocardial Infarction and Nonobstrutive Coronary Arteries).

Outro achado de estudos recentes é a significativa mortalidade feminina durante a cirurgia de revascularização do miocárdio (RVM), indicada quando há artérias obstruídas, criando-se um novo caminho para o sangue chegar ao coração. De acordo com as estatísticas, as pacientes submetidas ao procedimento apresentam mais complicações pós-operatórias na comparação com os homens, sendo que as mais jovens, abaixo dos 50 anos, têm três vezes mais risco de morrer.

Ao analisarmos a saúde cardiovascular do ponto de vista geográfico no país, notamos disparidades provavelmente ocasionadas pela disponibilidade de recursos e tratamentos – ou pela falta deles – em cada localidade. Um exemplo é a taxa de infartos agudos fatais no país, que diminuiu 44% nos últimos 20 anos.

Mas essa baixa não foi regionalmente igualitária: enquanto no Sul a queda foi de 85%, no Sudeste de 68% e no Centro-Oeste de 35%, no Nordeste houve alta de 11% e no Norte elevação de 5%. Entre as mulheres que viviam nas capitais, a diminuição das ocorrências de infarto foi de 49% enquanto nas demais cidades a queda foi de apenas 23%.

As condições tradicionais que predispõem às doenças coronarianas – hipertensão, obesidade, colesterol elevado, diabetes, tabagismo e sedentarismo – são mais evidentes nas mulheres diagnosticadas com isquemias cardíacas em relação aos homens. Também se observam mais fatores de risco considerados não tradicionais, como estresse, depressão e doenças autoimunes entre as pacientes.

Mulheres ainda estão exclusivamente sujeitas à doença hipertensiva da gestação, diabetes gestacional e aos males do tratamento do câncer de mama.

Embora mais predispostas às doenças cardiovasculares, elas são menos submetidas a exames como coronariografia e a procedimentos cirúrgicos. Além disso, pesquisas descritas no Posicionamento da SBC mostram que menos de 50% tomam remédio quando prescrito.

O acúmulo de funções e o excesso de preocupações com a família tendem a fazer com que as mulheres se coloquem em segundo plano se o assunto é saúde, o que pode explicar esse cenário. Outro agravante é que são elas as maiores vítimas das desvantagens sociais devido a raça, etnia e renda, circunstâncias que chegam a impedir a busca por tratamento ou até para atenção aos sintomas. A procura por ajuda tardiamente justificaria a maior mortalidade hospitalar por causas cardiovasculares.

O Dia Internacional da Mulher, 8 de março, nos lembra historicamente da falta de equidade social, econômica e comportamental frente aos homens. E é uma boa oportunidade para refletirmos sobre essa realidade desigual que merece ser corrigida com ações específicas desenvolvidas a partir das características da saúde feminina.

A receita para combater tantos problemas graves é tão simples quanto eficaz e vale para ambos os sexos: atividade física na rotina, alimentação balanceada, não fumar e controlar os parâmetros de pressão arterial e diabetes com exames regulares e acompanhamento médico. E, justamente por serem mais suscetíveis, as mulheres devem estar duplamente atentas aos sinais físicos e emocionais que deflagram as doenças do coração, bem como se cuidar diante de situações como ansiedade, depressão e qualquer tipo de abuso. Isso é tão necessário quanto controlar a pressão ou o colesterol.

As mulheres não devem se esquecer de si – inclusive quando falamos literalmente do coração.

* Maria Cristina Izar é cardiologista, presidente da SOCESP e professora da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp)

