Tebet: “Orçamento secreto comprou a eleição para a presidência do Senado”

“Comprova o que já sabíamos, só não podíamos provar. O orçamento secreto comprou a eleição para a presidência do Senado. Perdi a eleição para o orçamento secreto. Eis a versão 2.2 do mensalão.”

(Simone Tebet, senadora pelo Mato Grosso do Sul e candidata presidencial do MDB, sobre a confissão do senador Marcos do Val, do Podemos do Espírito Santo. Ele contou a Daniel Weterman, do Estadão, que no ano passado recebeu R$ 50 milhões em emendas parlamentares por ter apoiado a candidatura de Rodrigo Pacheco, do PSD de Minas, na eleição para a presidência do Senado. Pacheco venceu Tebet e, também, os senadores Lasier Martins, do Podemos do Rio Grande do Sul, Jorge Kajuru, do Podemos de Goiás e Sergio Olímpio Gomes, o Major Olimpio do PSL de Sào Paulo, que morreu pouco depois.)