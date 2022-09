Tebet: “No MDB, não está comigo quem esteve nos escândalos do Lula”

“Onde eu não tenho o apoio dos candidatos a governador, eu só preciso de um caixote e de um microfone (…) Quem não está comigo, dentro do meu partido [MDB], nunca esteve comigo. Esteve lá nos escândalos do mensalão, do petrolão, do ex-presidente Lula. Então, não tem sentido, agora que o ex-presidente Lula também é candidato, eles estarem comigo. Eles fazem parte daquela história. Eu os respeito. Pelo menos eles têm a coerência de continuarem do outro lado.”

(Simone Tebet, candidata presidencial do MDB.)