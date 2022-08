Soraya Thronicke: “Jamais me curvarei a vocês, traidores da pátria!”

“Fui sim, eleita com [Jair] Bolsonaro, acreditando nas bandeiras do combate à corrupção. Logo após, me decepcionei por completo, começando por você, que me ligou aos berros exigindo a retirada da minha assinatura na [tentativa de criação da] CPI da Lava Toga [no Senado]. Jamais me curvarei a vocês, traidores da pátria!”

(Soraya Thronicke, senadora do Mato Grosso do Sul e candidata presidencial pelo União Brasil, em resposta ao senador Flavio Bolsonaro que a criticou por ter contestado seu pai no debate dos candidatos a presidente, domingo à noite, na Rede Bandeirantes. No debate, a candidata concordou com a adversária Simone Tebet, do MDB, sobre o hábito de Bolsonaro de desrespeitar mulheres: “Quando homens são ‘tchutchuca’ com outros homens, mas vêm para cima da gente sendo ‘tigrão’, eu fico extremamente incomodada. Aí eu fico brava, sim. E digo mais para você. Lá no meu Estado, tem mulher que vira ‘onça’, e eu sou uma delas.”)