Soraya: “Quem traiu o partido foi Bolsonaro. Portanto, cuidado Valdemar!”

“Em relação a 2018, nós todos, e é bom deixar muito bem explicado aqui, nós todos viemos numa onda antiPT, e Bolsonaro, naquele momento, foi uma pessoa que. Nós escolhemos, escolhemos entre as lideranças de movimentos de rua. Levei o nome dele, virei muito voto, de muitas pessoas que não acreditavam nele naquele momento. Eu me elegi na onda antiPT, numa onda que Bolsonaro se elegeu. Naquele momento foi um apoio mútuo, ele pra mim, eu pra ele. Eu e muitos brasileiros, que no decorrer do tempo se sentiram decepcionados, como eu, Soraya, com base em fatos. Em fatos. Eu não preciso dizer nada, os número dizem, os fatos dizem. Eu estou muito tranquila. Quem abandonou as bandeiras [da campanha eleitoral de 2018] e traiu o partido [o antigo PSL] foi ele. Portanto, cuidado Valdemar Costa Neto [presidente do Partido Liberal, pelo qual Bolsonaro concorre à reeleição]! Se ele for reeleito, o Valdemar vai sofrer na mão dele.”

(Soraya Thronicke, senadora pelo Mato Grosso do Sul e candidata presidencial do União Brasil.)