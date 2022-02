Simone Tebet: “Bolsonaro só atende o curral eleitoral de parlamentares”

“O Brasil está passando por um populismo, por um governo irresponsável que não conhece as mazelas do pais, que não conhece gestão. Ele extinguiu o Ministério do planejamento, então não sabe onde quer chegar, não tem programa, não tem metas de resultado, não tem um plano nacional e nem regional de desenvolvimento. O governo torra todo o orçamento com projetos pontuais, eleitoreiros, só para atender o curral eleitoral de parlamentares. O dinheiro é pouco e mal gerido. O maior desafio nesse momento é impedir neste ano que se comprometa o [equilíbrio] fiscal dos próximos anos (…) Este é um ano em que o presidente vai fazer de tudo e mais um pouco com políticas eleitoreiras para estar no segundo turno e ganhar as eleições. E ele vai fazer isso diante de um Congresso complacente, porque, por meio do orçamento secreto, sequestrou o orçamento do executivo — por incompetência do próprio Executivo, que não tem planejamento de visão programática de país.”

(Simone Tebet, senadora de Mato Grosso do Sul e candidata presidencial do MDB, a Denise Rothenburg e Ingrid Soares, do Correio Braziliense.)