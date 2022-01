Rui Falcão: “A União, por um período, pode conviver com déficit”

“É impensável o Lula manter salário mínimo congelado. Os servidores estão há quatro anos sem aumento. A tabela do Imposto de Renda foi congelada. Dá para fazer isso pensando em superávit fiscal como parâmetro? Não estamos falando da dona de casa que não pode gastar mais do que seu salário. A União não tem esse tipo de problema. A União, por um dado período, e para gerar emprego, distribuir renda, aumentar salários e promover o crescimento, pode conviver com déficit, como convivem os EUA, a China e outros países.”

(Rui Falcão, deputado federal por São Paulo e ex-presidente do Partido dos Trabalhadores, ao repórter Ranier Bragon, da Folha.)