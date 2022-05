Presidente do PDT: “O maior risco para Lula nas eleições: a soberba”

“Essa política do ódio se esgota por si só. Essa política do ‘sim ou não’, do ‘vota no Bolsonaro para evitar o Lula ou vota no Lula para evitar o Bolsonaro’. Por que não posso votar em quem acho melhor? Não há nenhuma possibilidade de Ciro desistir ou de desistirmos do Ciro. A candidatura dele é irreversível (…) Lula está um pouquinho no clima do ‘já ganhou’. Todo mundo que acha que ganha de véspera está marcado para ser derrotado. O maior exemplo disso é FHC [Fernando Henrique Cardoso], que disputou as eleições [de 1985, para a prefeitura] de São Paulo e, um dia antes da votação, fotografou na cadeira de prefeito. Sentou prefeito e acordou sem cadeira. Esse é o maior risco para Lula nas eleições: a soberba.”

(Carlos Lupi, presidente do PDT, a Ana Viriato, da Istoé.)