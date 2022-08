Patricia Pillar: “Adversários sem caráter criaram uma mentira sórdida”

“Há 20 anos, Ciro Gomes, meu ex-marido, disse uma frase infeliz em entrevista e imediatamente me pediu desculpas, que foram aceitas já naquela época. Portanto, Ciro não me deve absolutamente nada, e até hoje tenho por ele grande admiração e respeito. E por acreditar em seu projeto para o futuro do Brasil, terá meu voto. A partir dessa entrevista, adversários sem caráter criaram uma mentira sórdida sobre uma agressão que nunca aconteceu. Quem insistir em disseminar essa fake news perversa, sofrerá as devidas medidas judiciais. Por fim, minha solidariedade a todas as outras mulheres já desrespeitadas por [Jair] Bolsonaro, como a jornalista Vera Magalhães no debate na Band.”

(Patricia Pillar, atriz.)