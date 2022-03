ONU: “A perspectiva de conflito nuclear, antes impensável, está de volta”

“A cada hora que passa, duas coisas estão se tornando mais claras: primeiro, continua piorando; segundo, seja qual for o resultado, esta guerra não terá vencedores, apenas perdedores (…) esta guerra vai muito além da Ucrânia. É também um ataque às pessoas e países mais vulneráveis do mundo. À medida que a guerra avança sobre a Ucrânia, uma espada de Dâmocles paira sobre a economia global, especialmente no mundo em desenvolvimento. Mesmo antes do conflito, os países em desenvolvimento lutavam para se recuperar da pandemia, com inflação recorde, taxas de juros crescentes e dívidas iminentes. Sua capacidade de resposta foi apagada por aumentos exponenciais no custo do financiamento. Agora seu celeiro está sendo bombardeado. A Rússia e a Ucrânia respondem por mais da metade da oferta mundial de óleo de girassol e cerca de 30% do trigo mundial. A Ucrânia sozinha fornece mais da metade da oferta de trigo do Programa Alimentar Mundial. Os preços dos alimentos, combustível e fertilizantes estão subindo rapidamente. As cadeias de suprimentos estão sendo interrompidas. E os custos e atrasos do transporte de mercadorias importadas, quando disponíveis, estão em níveis recordes. Tudo isso está atingindo os mais pobres com mais força e está plantando as sementes da instabilidade política e da agitação em todo o mundo (…) Quarenta e cinco países africanos e menos desenvolvidos importam pelo menos um terço de seu trigo da Ucrânia [ou da] Rússia; dezoito desses países importam pelo menos 50%. Isso inclui países como Burkina Faso, Egito, República Democrática do Congo, Líbano, Líbia, Somália, Sudão e Iêmen. Devemos fazer todo o possível para evitar um furacão de fome e o colapso do sistema alimentar global (…) não se engane: pessoas comuns, especialmente mulheres e crianças, sofrerão o impacto dessa tragédia que se desenrola. A guerra também mostra como o vício global em combustíveis fósseis está colocando a segurança energética, a ação climática e toda a economia global à mercê da geopolítica. Finalmente, uma nova escalada da guerra, seja por acidente ou desígnio, ameaça toda a humanidade. Aumentar o alerta das forças nucleares russas é um desenvolvimento assustador. A perspectiva de um conflito nuclear, antes impensável, está agora de volta ao campo da possibilidade (…) esta tragédia deve parar.”

(António Guterres, secretário-geral da ONU, Organização das Nações Unidas, a um grupo de jornalistas ontem em Nova York.)