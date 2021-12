O fim de um sonho bilionário do governo para 2022

O anúncio do Senado sobre o sepultamento do projeto de mudanças no Imposto de Renda deixa o governo sem trilha legislativa para promover tributação extra das commodities.

Imaginava arrecadar um adicional de cerca de US$ 3 bilhões, o equivalente a R$ 16 bilhões, aplicando alíquota de até 2% na mineração e no agronegócio. Em 2020, eles renderam US$ 115 bilhões (ou R$ 644 bilhões) em exportações.

O sonho bilionário para o ano eleitoral acabou. Para os lobbies da mineração e do agronegócio no Congresso foi um pesadelo eleitoreiro que passou. Por enquanto.