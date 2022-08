Neri Geller: “Ninguém vai me imputar crime só porque estou apoiando Lula”

“O dinheiro entrou na minha conta e transferi para a conta dele [o filho], porque tinha custeio para pagar. Depois ele me devolveu. Não tenho uma vírgula para esconder. Ninguém vai me imputar um crime só porque sou agricultor ou porque estou apoiando o presidente Lula. Isso só da força para o enfrentamento.”

(Neri Geller, deputado federal pelo PP do Mato Grosso e ex-ministro da Agricultura no governo Dilma Rousseff, a Mateus Vargas, da Folha. Geller foi cassado pelo Tribunal Superior Eleitoral na terça-feira por “triangulação de contas bancárias” com o filho para captar doações financeiras na campanha de 2018. Está inelegível.)