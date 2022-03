Ivan Valente: “Tem gabinete paralelo da Saúde, das armas e da Educação”

“Os pastores evangélicos participaram de 22 agendas com o ministro da Educação. Eles liberaram verbas federais em 16 dias quando leva 10 anos para liberar uma verba daquelas. Ou seja, havia, sim, uma gratidão, isso também está na gravação [do ministro Milton Ribeiro]. A contrapartida [dos prefeitos beneficiados] era ajudar as igrejas a fazerem política. Há corrupção escancarada no governo Bolsonaro. É um governo corrupto, e não faz só rachadinhas, não. Ele rouba. Ele tem o gabinete paralelo da Saúde. Ele tem o gabinete paralelo da liberação de armas. E, agora, tem o gabinete paralelo da Educação.”

(Ivan Valente, deputado federal pelo Psol de São Paulo.)