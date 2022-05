Ex-embaixatriz da Ucrânia sobre Lula: “Deveria pedir desculpas”

“Quando você acha que não pode piorar, vem ele e nos surpreende com essa pérola. Gostaria de dizer que o presidente [Volodymyr] Zelenskyi, juntamente com o ministro Dmytro Kuleba, fizeram todos os esforços diplomáticos possíveis e esgotaram todas as possibilidades possíveis para evitar essa guerra absurda e insana dos russos contra o povo ucraniano, usando de subterfúgios rasteiros e mentirosos para justificarem esse massacre. Aí, vem esse senhor e diz que o presidente Zelenskyi queria a guerra? Uma grande falta de respeito com a Ucrânia e com mais de 600 mil descendentes de ucranianos que moram no Brasil. Todos aqui acompanhamos dia e noite, as atrocidades cometidas pelos russos contra o nosso povo (…) Tamanha é a diplomacia dessa pessoa, que há umas semanas atrás, disse que acabaria com essa guerra em uma mesa de bar. Agora, lembrou de culpar o presidente Zelenskyi. Esse senhor deveria pedir desculpas ao presidente Zelenskyi, ao povo ucraniano e a nossa comunidade ucraniana do Brasil.”

(Fabiana Tronenko, ex-embaixatriz da Ucrânia no Brasil entre 2012 e 2021, sobre as críticas de Lula, candidato presidencial do PT, ao presidente ucraniano Volodymyr Zelenski. “Ele quis a guerra”, disse Lula à revista Time. O embaixador Tronenko está na frente de batalha ucraniana contra os russos.)