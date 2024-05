EUA mudam política antidrogas para avançar na indústria da maconha

Os Estados Unidos anunciaram nesta terça-feira (30/4) uma mudança histórica na política sobre drogas.

O procurador-geral Merrick Brian Garland recomendou à Casa Branca a flexibilização das restrições à maconha.

Ele teve apoio do Departamento de Justiça, de órgãos federais de saúde e, também, da agência de repressão ao tráfico de drogas, conhecida como DEA (sigla em inglês).

Garland propôs a reclassificação da maconha. Passaria a ser considerada droga de baixo risco, do mesmo nível de medicamentos anestésicos como ketamina, os anabolizantes e a testosterona.

Se aprovada pelo governo Joe Biden, a consequência prática dessa reclassificação será incentivo o plantio e a produção legalizada de derivados da planta para uso em quase toda a base industrial — farmacêutica, têxtil e embalagens, por exemplo.

A flexibilização é parte de um jogo econômico relevante.

Os EUA têm avançado no domínio da pesquisa, fabricação e comércio mundial de medicamentos à base de maconha, indicados no tratamento de esclerose múltipla, epilepsia, diabetes, AVC, câncer terminal, autismo, doenças de Parkinson e Alzheimer, entre outros.

Há dois anos, o Congresso americano iniciou um debate sobre a abertura do sistema financeiro às empresas legalizadas no cultivo, comércio e industrialização da maconha.

Análises prospectivas, como as da New Frontier Data, sugerem o nascimento de um parque industrial especializado no processamento de maconha dentro dos EUA, na próxima década, com um milhão de empregados e pagamento anual de 132 bilhões de dólares em impostos.

Em 39 Estados americanos e na capital já existem programas legalizados para maconha de uso medicinal e em 24 permite-se uso recreativo. Em três Estados que legalizaram o uso (Colorado, Washington e Oregon), segundo a New Frontier, a arrecadação anual de tributos já supera 1,3 bilhão de dólares anuais.

Outro efeito da legalização gradativa nos Estados Unidos é o impacto negativo sobre os negócios dos cartéis de drogas. Os preços despencaram no mercado clandestino. Na média, o tráfico de maconha do México para cidades americanas está reduzido a 20% do que era na década anterior, indicam os dados alfandegários.

Enquanto os EUA avançam na criação de uma nova fronteira de negócios, para garantir hegemonia no mercado mundial, no Brasil o debate patina no obscurantismo político.