Elena Landau: é hora de “blindar a Eletrobras do uso político”

“Se o ministro [do Tribunal de Contas da União, Vital do Rego] estivesse, de fato, preocupado com o valor [da Eletrobras] e o patrimônio público, aprovaria o processo para blindar a empresa do uso político — como [ocorreu] na MP da Dilma— e impedir o rombo nas finanças que quase destruiu a empresa.”

(Elena Landau, advogada, economista, ex-diretora de privatizações do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, e coordenadora do programa econômico da candidata presidencial do MDB Simone Tebet.)