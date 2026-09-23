🗳️ Semana da Democracia: assine o Digital por R$ 5,99/mês e acompanhe análises sobre os rumos do Brasil.
Imagem Blog

José Casado

Por José Casado Materia seguir SEGUIR Seguindo Materia SEGUINDO
Informação e análise
Política

Eleitor desconfia do STF e acha que juízes estão envolvidos com o Master

A guerra interna se intensifica e o Supremo conflagrado se traduz num grave impasse político na reta final das eleições gerais

Por José Casado Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 23 set 2026, 08h00 | Atualizado em 23 set 2026, 08h06
Dois homens de meia-idade, vestindo togas e gravatas, sentados em cadeiras de couro marrom em um tribunal. O homem careca à esquerda olha para o homem de óculos à direita, que está de costas, com livros coloridos ao fundo
Alexandre de Moraes e André Mendonça antes da tempestade Master: houve época em que os juízes até conversavam no plenário do Supremo Tribunal Federal — (Carlos Moura/STF)
Continua após publicidade
Eleitor desconfia do STF e acha que juízes estão envolvidos com o Master Priorizar nos meus resultados Google

Os juízes do Supremo Tribunal Federal se enganaram, se realmente acreditaram que a guerra interna provocava apenas um desconforto social.

A crise no STF mudou de patamar na reta final da campanha eleitoral. Seis em cada dez eleitores dizem não ter confiança no trabalho nem nos juízes desse tribunal, cuja tarefa é proteger a Constituição. Menos de um terço (27,8%) ainda acredita, mostra pesquisa Atlas/Estadão divulgada nesta terça-feira (22/9).

Gráfico de linhas mostrando a confiança no STF de janeiro de 2023 a setembro de 2026. A linha vermelha Não confio sobe de 44% para 61%. A linha azul Confio cai de 47% para 27,8%. A linha cinza NS/NR varia entre 0,2% e 12%.
(./VEJA)

A desconfiança declarada por dois terços do eleitorado confirma o buraco em que o Supremo se meteu — e continua cavando.

Siga

O descrédito é confirmado em outras sondagens, como a do Ideia/Meio. Metade dos adultos entrevistados acha que os juízes do STF decidem mais por “interesse próprio” do que pelas leis.

Continua após a publicidade

O STF perdeu o controle da crise de confiança criada no rastro das descobertas sobre as relações de vários juízes com o antigo dono do banco Master, Daniel Vorcaro, que está preso por trapaças em série no mercado financeiro. Ao menos dois, Alexandre de Moraes e José Antonio Dias Toffoli, tiveram negócios milionários das respectivas famílias com o banco das fraudes.

Do lado de fora do tribunal aumentou a convicção de que juízes do STF têm envolvimento direto nos negócios do Master. É certeza para 85% dos eleitores, era para 66% cinco meses atrás.

Gráfico de linhas comparando a imagem positiva e negativa dos ministros do STF José Antonio Dias Toffoli e Kassio Nunes Marques, de janeiro a setembro. Toffoli tem 79% de imagem negativa e 5% positiva em setembro. Marques tem 63% de imagem negativa e 12% positiva no mesmo período
(./VEJA)
Continua após a publicidade

Dentro do tribunal parece cada vez mais remota a possibilidade de solução interna para delimitar a confusão institucional.

A guerra interna se intensifica. O juiz André Mendonça reivindica a anulação das acusações que o juiz Moraes lhe fez de crime de responsabilidade, abuso de autoridade e improbidade administrativa na supervisão das investigações sobre o Master.

Gráfico de linhas comparando a imagem positiva e negativa dos ministros Alexandre de Moraes e Gilmar Mendes do STF, de janeiro a setembro. Alexandre de Moraes tem 36% de imagem positiva e 59% negativa em setembro. Gilmar Mendes tem 26% positiva e 59% negativa no mesmo período. A pesquisa Atlas/Estadão foi realizada com 1.852 entrevistas
(./VEJA)
Continua após a publicidade

Mendonça, agora, acusa Moraes de manipular relatórios da Polícia Federal para produzir acusações que considera falsas. Ele insiste em decisão do tribunal sobre a abertura de inquérito contra Moraes que teria trocado “52 mensagens (pelo menos)” com o ex-banqueiro Vorcaro “inclusive em horário imediatamente anterior à sua primeira prisão”, em novembro do ano passado.

Além disso, argumenta, haveria documentação atestando “a existência de relação pessoal (entre o juiz e Vorcaro), marcada por encontros presenciais e pela celebração de contratos de prestação de serviços advocatícios com pessoas de seu círculo familiar”, referência à banca de advocacia da mulher e filhos de Moraes.

Gráfico de linhas mostrando a imagem positiva e negativa de seis ministros do STF: Edson Fachin, André Mendonça, Cristiano Zanin, Cármen Lúcia, Luiz Fux e Flávio Dino. Cada gráfico exibe duas linhas, uma vermelha para imagem positiva e uma azul para negativa, com porcentagens e datas de Jan 25 a Set 26. Os picos de imagem positiva são destacados com estrelas amarelas
(./VEJA)
Continua após a publicidade

O Supremo conflagrado se traduz em um grave impasse na reta final das eleições gerais. A instituição está cada vez mais dependente de ajuda política externa, o que tende a animar a disputa pelas 513 cadeiras na Câmara dos Deputados e 54 no Senado na votação de domingo, 4 de outubro.

A saída para a crise deve ser dada pelo Congresso que toma posse em fevereiro de 2027. Na perspectiva atual, deverá ser transformadora: o STF ficaria restrito à função de tribunal constitucional.

Publicidade
TAGS:
Alexandre de Moraes
André Mendonça
Bastidores de Brasília
Câmara dos Deputados
Campanha Eleitoral
Cármen Lúcia
Constituição
Cristiano Zanin Martins
Democracia
Eleições
Eleições 2026
Flávio Dino
Gilmar Mendes
Governo Lula
José Antonio Dias Toffoli
Kassio Nunes Marques
Luiz Edson Fachin
Luiz Fux
Pesquisas Eleitorais
reforma
Senado
Supremo Tribunal Federal - STF
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Veja

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Banner promocional com fundo verde-escuro. À esquerda, texto em amarelo e branco: O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua. À direita, uma mão segura um smartphone exibindo um portal de notícias com banner e produtos. Ao lado, um ícone de árvore verde-claraMão segurando um smartphone com aplicativo de notícias exibindo O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua em fundo verde-escuro
ECONOMIZE ATÉ 76% OFF

Digital Essencial

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 5,99/mês
SEMANA DA DEMOCRACIA

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$71,88, equivalente a R$5,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).