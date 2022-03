“Vou lhe dizer uma coisa. O movimento LGBT está muito contente com nosso ministério. Por que? A gente libera as emendas [parlamentares para verbas federais] sem pedir propina. A gente libera as emendas sem pedir pedágio.”

(Damares Alves, ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos, em transmissão por redes sociais ontem à noite, ao lado de Jair Bolsonaro.)