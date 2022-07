“Corrupção no orçamento secreto pode ser maior que mensalão e petrolão”

“O orçamento secreto, por não ter transparência e não vir com um programa de planejamento, metas e resultados, dá nisto: um esquema de corrupção que pode ser maior que o do mensalão e do petrolão. Talvez o maior esquema de corrupção da história do Brasil (…) Estamos diante de um orçamento secreto que consome cerca de 16 bilhões de reais por ano. Só esse orçamento é suficiente para garantir um aumento de 20% dessa conta do Auxílio Brasil. É possível. Dinheiro tem, precisa de planejamento, organização e dar transparência aos gastos públicos.”

(Simone Tebet, candidata presidencial do MDB, à GloboNews.)