🔥 Black Friday começou! Assine 4 Revistas Impressas e aproveite o menor preço do ano com FRETE GRÁTIS! 🚀
Imagem Blog

José Casado

Por José Casado Materia seguir SEGUIR Seguindo Materia SEGUINDO
Informação e análise
Política

Comida cada vez mais cara é o novo problema eleitoral de Lula

Preços dos alimentos subiram 3,9% de janeiro a maio na cidade de São Paulo, onde vivem 9,3 milhões de eleitores. Foi o dobro da inflação geral no período

Por José Casado Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 9 jun 2026, 08h00 | Atualizado em 9 jun 2026, 08h28
ALERTA - Lula: o resultado expõe a fragilidade do governo no Congresso
Lula — (Evaristo Sa/AFP)
Continua após publicidade
Comida cada vez mais cara é o novo problema eleitoral de Lula Priorize VEJA no Google

Os preços dos alimentos sobem em ritmo acelerado. Aumentaram 1,14% em maio, bem acima da média de 0,81% de abril na cidade de São Paulo.

Foi o que constatou a Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, responsável pela atualização do Índice de Preços ao Consumidor. Criado há 87 anos, é o mais tradicional indicador da evolução do custo de vida no país.

O custo da comida na cidade de São Paulo subiu 3,9% entre janeiro e maio, enquanto a inflação geral para os consumidores ficou pela metade — aumentou 1,9%.

O resultado apurado pela Fipe o confirma a tendência detectada nos últimos dois meses também em outras capitais pela fundação Dieese na pesquisa mensal sobre o valor da cesta básica.

Siga
Continua após a publicidade

Inflação dos alimentos em alta, e persistente, é notícia ruim para qualquer presidente, sobretudo durante a temporada de luta pela reeleição.

Fica pior quando isso acontece na cidade onde vivem 9,3 milhões de eleitores — é o quinto colégio eleitoral, depois dos estados de São Paulo (34,4 milhões), Minas Gerais (16,4 milhões), Rio de Janeiro (13 milhões) e Bahia (11,2 milhões).

Continua após a publicidade
.
(./VEJA)

Em 2022, o eleitorado paulistano encontrou na disputa presidencial uma chance de vazar insatisfação com a comida cara e a memória do desastre sanitário durante a pandemia causado pelo governo Jair Bolsonaro. Resultado: Lula venceu na capital paulista com vantagem de 486 mil votos (sete pontos percentuais) em relação ao adversário Bolsonaro.

Continua após a publicidade

Até agora, nada indica que nesta temporada eleitoral a inflação paulistana (3,9% de janeiro a maio) possa repetir o placar (14,7%) de 2022. No entanto, as pesquisas sugerem que não haverá dia fácil para Lula.

.
(./VEJA)
Continua após a publicidade

A perspectiva é de que o humor dos eleitores seja ainda mais afetado por uma tempestade perfeita nos preços dos alimentos, onde estariam combinados os efeitos da guerra no Oriente Médio, que tendem a atravessar o ano e, também, os reflexos do fenômeno El Niño, de consequências imprevisíveis para o agronegócio a partir de julho.

Oito em cada dez eleitores dizem que o custo de vida e o endividamento tem peso específico na hora de decidir o voto para presidente da República.

Continua após a publicidade
.
(./VEJA)

Há ano e meio, Lula gasta como Jair Bolsonaro na tentativa de mudar a desaprovação dos eleitores (negativa em mais de 10 pontos nas pesquisas). Não conseguiu.

Seu adversário mais destacado nas sondagens, por enquanto, é o candidato do Partido Liberal Flávio Bolsonaro. Suas ideias sobre a economia e a inflação, entre outras coisas, não são conhecidas porque nunca apresentou alguma notável nos sete anos em que está no Senado. Além disso, carrega o peso do legado da alta inflação e do pandemônio na pandemia no governo Jair Bolsonaro.

Publicidade
TAGS:
Alimentação
Bastidores de Brasília
Câmara dos Deputados
Campanha Eleitoral
comida
Congresso
El Niño
Eleições
Eleições: São Paulo
Flávio Bolsonaro
Governo Bolsonaro
Governo Lula
Inflação
Jair Bolsonaro
Luiz Inácio Lula da Silva
mudanças climáticas
Partidos Políticos
Pesquisas Eleitorais
PL - Partido Liberal
Pobreza
Preço
PT - Partido dos Trabalhadores
renda
Senado
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

Superinteressante

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Capa da revista Veja com um homem e um celular sobreposto a um notebook exibindo um site de notícias, com fundo escuro e a palavra BLACKFRIDAY repetida
ECONOMIZE ATÉ 92% OFF

Digital Essencial

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
BLACK FRIDAY CHEGOU

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).