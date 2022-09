Ciro Gomes: “Cúpula do PT virou uma quadrilha de assaltantes”

“O Lula quer que o povo inteiro vote nele só pelo passado (…) mas não se pode fazer uma eleição apenas como uma aposta no passado, porque a aposta da eleição é, necessariamente, um contrato do futuro. E o Lula corre o risco de se desmoralizar, quando diz: ‘Nós precisamos botar o pobre na economia, no meu tempo todo mundo comia, no meu tempo todo mundo tinha emprego, no meu tempo não sei o quê… Então, como tá todo mundo apanhando hoje, e de fato o governo do Lula na etapa dele foi um bom governo, eu não tenho nenhum problema de dizer isso, porque, inclusive, eu estava lá, eu ajudei o Lula, eu fui ministro da Integração Nacional. O Lula cansou de dizer, e eu jamais vou usar isso contra ele, mas cansou de dizer que fui o mais leal dos companheiros que ele encontrou na vida pública, e hoje ele não me respeita. Ele está cercado de uma gente muito ruim. Infelizmente, a cúpula do PT virou uma quadrilha de assaltantes, é dinheiro na cueca e todas essas coisas. Eu, por isso, me afastei. Aí você diz, ‘o Ciro está exagerando’. Não! O que que fez o Lula ir para a cadeia. Vamos nos lembrar? Não foi a Operação Lava Jato? De que foi que acusaram o Lula? Não foi de lotear a Petrobras, de botar um bocado de ladrão roubando a Petrobras? Aí o Lula fica dizendo ‘mas não fui, foram os outros, não sei o quê e tal’. Tá, tá bom. Então, os outros enganaram ele? Vamos acreditar. Então, quem foi que assaltou o Brasil que fez o Lula ir parar na cadeia? Eunício Oliveira, era líder do MDB no Senado e o Lula deu um bilhão de reais pra ele em contratos na Petrobras, o nome da empresa é Manchester. Sabe com que o Lula tá hoje agarrado no Ceará? Eunício Oliveira. Ou seja, lá atrás, o cabra fez os escândalos e o Lula foi bater na cadeia, mas não aprendeu nada, tá agarrado com o mesmo cara. Aí diz que o impeachment da Dilma foi um golpe. Quem foi que fez o golpe? Se foi um golpe foi o Senado Federal que fez, que cassou a Dilma. Quem era que presidia o Senado Federal na época? Renan Calheiros. Com quem que o Lula tá agarrado hoje em Alagoas? Renan Calheiros. Mesma gente que roubava na Petrobras — na Transpetro o nome do cara é Sergio Machado —, Romero Jucá, a mesma gente e tal. Na Bahia, sabe com que o Lula tá agarrado hoje? O Geddel Vieira Lima. Pois bem, com que o Lula tá agarrado hoje? Com Geddel Vieira Lima. Ou seja, infelizmente, é duro de dizer, mas o Lula se deixou corromper. E virou instrumento desse grande conchavo. E trouxe o [Geraldo] Alckmin, depois de passar vinte anos chamando o Alckmin de ladrão de merenda, de não sei o quê, a mesma coisa que fez quando ele trouxe o Michel Temer. Botou o Michel Temer, eu dizia ‘Lula não faça isso, pelo amor de Deus!’ Ou seja, perdeu a noção. E, por isso, a gente precisa fazer essa reflexão. Então, o que o Lula faz? Ele que apagar na cabeça do povo que ele botou a Dilma. E aí, isso de que ‘todo mundo comia etc.’ é verdade, mas até a Dilma. Quem quebrou o Brasil foi o PT com a Dilma, e os números estão aí, são reais. É o mesmo partido. Quem votou na Dilma porque era ela? Ninguém, ninguém nem sabia quem era, quem votou foi por causa do Lula (…) E ainda tem o Bolsonaro. Quem está salvando o Brasil graças a Deus, são as mulheres. As mulheres sentiram que é uma figura cruel, porque atrasou a vacina, desorientou o povo com negócio de usar máscara, de isolamento… Ele até disse hoje que está arrependido, ok, eu sou cristão e vou aceitar, Bolsonaro disse hoje que tava arrependido, mas será que esse arrependimento é verdadeiro ou é pra tentar diminuir a rejeição? Ele fez um programa inteirinho pra homenagear as mulheres. Vale a homenagem? Vale. Mas, além de homenagear da boca pra fora, temos que empoderar e respeitar as mulheres – e isso Bolsonaro nunca fez e nunca se esforçou pra fazer.”

(Ciro Gomes, candidato presidencial do PDT.)