Chefe da Casa Civil de Bolsonaro: “É corrupção virtual, que não existiu”

“Não houve corrupção [no Ministério da Educação]. É uma corrupção virtual. Existem as narrativas, mas o que foi desviado lá? Não foi pago nada. Não foi empenhado nada (…) Algum recurso foi desviado? Nenhum recurso foi desviado, porque não foi pago nada. É igual à questão das vacinas [no Ministério da Saúde], é uma corrupção virtual, que não existiu.

(Ciro Nogueira, chefe da Casa Civil e um dos coordenadores da campanha de reeleição de Jair Bolsonaro, a Julia Chaib, Marianna Holanda e Mateus Vargas, da Folha.)