Bolsonarismo radical usa área militar como refúgio da polícia

Extremistas responsáveis por vandalismo e tentativa de invasão da sede da Polícia Federal, no centro de Brasília, nesta segunda-feira (12), saíram de dois acampamentos de radicais bolsonaristas montados em áreas consideradas de segurança nacional — o Palácio da Alvorada e o Quartel-General do Exército.

A atuação das polícias locais é limitada porque são zonas de jurisdição federal, argumentou o secretário de Segurança do Distrito Federal, Julio Danilo, ao lado dos futuros ministro da Justiça, Flavio Dino, e chefe da Polícia Federal, Andrei Rodrigues.

Quebraram e incendiaram ônibus e carros no centro da cidade, alguns no estacionamento da Polícia Federal. Diziam protestar contra a prisão do líder de um grupo étnico Xavante de Mato Grosso.

José Acácio Tserere, de Campinápolis, a 658 quilômetros de Cuiabá, foi detido a pedido da Procuradoria-Geral da República sob acusação de incitar violência política e promover bloqueios em avenidas.

Em Brasília, como em outras cidades, grupos de ativistas radicais insatisfeitos com a derrota eleitoral de Bolsonaro estão há 44 dias ocupando áreas de segurança, quase todas em frente a quartéis. Pedem “intervenção” armada para impedir a posse do governo eleito, em 1º de janeiro.

A mobilização aparenta espontaneidade, mas é organizada por políticos e sustentada por empresários aliados de Bolsonaro. Há um discreto e inédito respaldo da hierarquia militar.

A tolerância das chefias militares com esse tipo de manifestação ocorre desde 19 de abril do ano passado, quando Bolsonaro comandou um comício diante do QG do Exército, em Brasília, amparado numa cenografia de faixas reivindicando golpe de Estado, fechamento do Congresso e do Supremo Tribunal Federal.

Novidade política, como indicou o secretário de Segurança do DF, é a transformação de zonas urbanas sob jurisdição militar e dos serviços de segurança presidencial numa espécie de refúgio da tropa de choque extremista, fora do alcance de agentes policiais.

O caso de Tserere é simbólico. A ordem de prisão emitida pelo STF só foi executada quando estava em trânsito de manifestação de apoio a Bolsonaro, no jardim do Palácio da Alvorada, para o acampamento montado diante do QG do Exército.