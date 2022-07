“[No exterior] tem gente dizendo que já começou a terceira guerra mundial. É uma guerra de várias dimensões — segurança energética, bioenergética… Estaríamos já enfrentando uma guerra biológica. Já sente uma disputa geopolítica nos fóruns [globais de que o Brasil participa]. Perguntam se estamos com as democracias ou do outro lado do mundo [Rússia e China]. Chega nos Brics [grupo dos países em desenvolvimento, com participação da Rússia e da China] é a mesma coisa. Não pode usar a expressão ‘guerra’, ‘sanções’ [que] já está havendo um estremecimento. E o Brasil é tão abençoado que as pessoas disputam o poder sem perceber que lá fora pode ter uma guerra em andamento.”

(Paulo Guedes, ministro da Economia.)