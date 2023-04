As maiores capitais da Amazônia estão virando grandes favelas

As duas maiores cidades da Amazônia estão se transformando em grandes favelas.

Belém já é a capital mais favelizada. Mantém mais da metade (55,4%) do milhão e meio de habitantes vivendo em favelas.

Manaus aparece em segundo lugar. Sua população é 60% maior, soma 2,2 milhões de pessoas, grande parte (53,3%) abrigada em habitações precárias, sem acesso a serviços públicos básicos.

O quadro da crescente favelização urbana será apresentado pelo IBGE, nos próximos dias, com base em dados do novo Censo Demográfico.

As avaliações preliminares mostram que entre as cinco capitais mais favelizadas, três são do Nordeste.

Salvador lidera na região com 1,2 milhão de habitantes (42% do total). Na sequência, aparece São Luís com 352 mil (32%) e Fortaleza com 621 mil (32%).

As capitais com menor proporção de favelados são João Paulo (12,9%) e João Pessoa (11,6%).

O avanço da degradação social e urbana nas principais cidades espelha as últimas três décadas de estagnação econômica do país.