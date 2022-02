“Eu estou convicto de que a Argentina tem que sair dessa dependência tão grande que mantém com Fundo [Monetário Internacional] e com os Estados Unidos. Tem que abrir caminho a todos os lados e me parece que a Rússia tem aí um lugar muito importante.”

(Alberto Fernández, presidente da Argentina, em discurso dirigido a Vladimir Putin, hoje, em almoço no Kremlin, em Moscou.)