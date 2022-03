Aécio sobre a crise no PSDB: “Não podemos ir para uma morte anunciada”

“As prévias não podem ser uma camisa de força para o partido, sem demérito para ninguém. Quem aglutina é o Eduardo [Leite, derrotado nas prévias do PSDB] e avaliar o seu nome é um ato de responsabilidade. Não podemos ir para uma morte anunciada. Em determinados momentos o recuo é um imperativo político. Cito o meu exemplo. Em 2010 percebi que não unia o partido e retirei minha pretensão de concorrer à presidência, o candidato foi o Serra. Não tem nada pessoal no que eu estou falando, é uma questão política.

(Aécio Neves, deputado federal e ex-governador de Minas Gerais, a César Felício, do Valor. Ele julga necessário o PSDB rediscutir a candidatura presidencial do governador de São Paulo, João Doria, vencedor das prévias no partido.)