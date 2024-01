Três lições sobre a crise de segurança no Equador

Jorge Pontes foi delegado da Polícia Federal e é formado pela FBI National Academy. Foi membro eleito do Comitê Executivo da Interpol em Lyon, França, e é co-autor do livro Crime.Gov - Quando Corrupção e Governo se Misturam.

Estamos assistindo à tragédia anunciada do colapso institucional no Equador, causado pelo avanço da criminalidade organizada – preponderantemente de facções de narcotraficantes. A situação chegou a uma gravidade tão profunda que o presidente Daniel Noboa decretou, na última segunda-feira 8 estado de emergência por sessenta dias, e, no dia seguinte, declarou “conflito armado interno”, com o imediato emprego das Forças Armadas do país, algo que, segundo o Direito Internacional, equivaleria a uma guerra civil. Esse caos sem precedentes revelou algumas situações inimagináveis de ascensão da delinquência, como criminosos construindo piscinas em presídios ou invadindo canais de televisão para falar ao vivo aos telespectadores.

Dessa situação, de perda de controle do estado para a criminalidade, podemos tirar três lições bastante claras:

A primeira é que, num mundo cada vez mais globalizado, o crime organizado transnacional – e aí incluímos a lavagem de dinheiro – deve ser combatido em bloco, seja por países que formam uma região, seja por toda comunidade internacional ou por organismos multilaterais de cooperação policial. E isso se deve a uma razão muito simples: a delinquência e seus exércitos de criminosos formam uma “massa líquida”, que invariavelmente transborda para os países vizinhos. Essa mobilidade das facções criminosas ocorre porque o crime é um business extremamente lucrativo (ilegal, mas é), que ocupa espaços, estabelece rotas e absorve mão de obra para além do país de origem – assim como qualquer empresa multinacional. O narcotráfico é o maior exemplo dessa característica, pois a demanda pelas drogas – principalmente a gerada na Europa e nos EUA – nunca arrefece. Há, então, uma pressão constante para o crescimento da atividade produtiva. E se temos uma situação de enfrentamento bem sucedido na Colômbia, a criminalidade também escorre para países vizinhos, como o Peru, e assim sucessivamente. E isso foi o que (também) ocorreu no Equador. Daí entenderemos como é importante que os países da região, como o Brasil, ofereçam ajuda a Quito. O problema deles também é nosso. Igualmente trata-se de uma boa oportunidade para a jovem Ameripol – organismo multilateral de cooperação policial para a região, que é estabelecida em Bogotá, trabalhar na troca de informações, medida vital para o sucesso do enfrentamento à essa modalidade de delinquência, que é intrinsecamente transnacional. Há de ser observada essa geopolítica do crime.

O que se pode concluir?

Finalmente, percebemos que situações extremas de exacerbação da criminalidade, como a atual crise no Equador, não ocorrem por acaso. O triunfo das facções criminosas sobre as sociedades não são mérito da “capacidade e tenacidade” administrativa de seus capos, mas, sobretudo, de fraquezas, conivências e falhas de gestores públicos e governantes. Sem governos cuja incompetência e comprometimento alavancam a delinquência, essas situações definitivamente não ocorreriam. Que o digam os cariocas e a sua triste sequência de governadores corruptos.