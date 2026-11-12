À mesa do Côt Parrilla, o churrasco vem com kimchi
No Leblon, Guilherme Brant e Mateus Silva servem comida fusion com cortes na brasa, temperos asiáticos e acompanhamentos para dividir
No Côt Parrilla, no Leblon, o bo ssam se monta com as mãos. Numa folha de alface vão a barriga de porco assada, o kimchi de acelga e um pouco de ssamjang, pasta picante de soja fermentada. A acidez do kimchi corta a gordura da carne. Na trouxinha seguinte, cada um decide se põe mais picles de nabo ou de rabanete. Foi esse jeito de servir a carne, com os acompanhamentos à mão para dividir, que interessou o empresário Guilherme Brant quando decidiu abrir uma parrilla no bairro.
Brant entrou no ramo em 2019, como investidor do Malbek Gourmet, em Niterói. Antes de abrir uma casa no Rio, testou o mercado com um delivery de carnes. Quando encontrou o ponto, o Leblon já tinha vários restaurantes tradicionais especializados em carne. Ele queria fazer algo diferente. Manteve a grelha e foi buscar temperos e modos de servir na cozinha asiática, sua favorita. A primeira vez que Brant provou comida coreana foi em Nova York:
“Pra mim, a porta de entrada na cultura coreana foi a gastronomia. Mas o nosso restaurante mistura a gastronomia de outros países asiáticos também”, conta.
Para montar o Côt, pensou no churrasco coreano, nos espetinhos japoneses do yakitori e nas carnes grelhadas do yakiniku. O Niño Gordo, de Buenos Aires, também serviu de referência pela maneira como combina a parrilla argentina com ingredientes asiático.
Brant convidou o engenheiro Mateus Silva para tocar o restaurante com ele. Os dois abriram o Côt em abril de 2026 na esquina da Avenida General San Martin com a Rua Cupertino Durão, onde funcionou o tradicional Le Coin.
“Eu tinha também esse sonho de trabalhar com gastronomia, de saber como é que é ter um restaurante e me dedicar a isso”, diz Mateus.
Mateus conheceu a cultura coreana pelo taekwondo, que praticou por dez anos. A mãe foi responsável por apresentar pra ele os K-dramas e, no cinema, foi “Parasita” que o impressionou pela fotografia e pelas atuações. Ao explicar como os pratos são servidos no Côt, ele cita como referência os restaurantes de churrasco coreano, onde há várias porções para serem divididas.
A chef Mariana Rabello, que passou pelas equipes de Roberta Sudbrack e Pedro de Artagão, testou os pratos com os sócios. Mateus lembra que, no preparo do bo ssam, uma das discussões foi como aproveitar a pele da barriga de porco. Para o tartare, a referência foi o yukhoe coreano. A carne de wagyu (japonesa) vem em tiras, com gema curada, pera asiática e nori (também originários do Japão) frito.
No bife de chorizo (carne de origem Argentina e Uruguai), a mistura seca de temperos leva gochugaru, pimenta vermelha coreana moída. O flat iron recebe wafu, um molho japonês que, segundo Brant, costuma temperar saladas.
Os cortes das carnes chegam com pequenas porções à maneira dos banchan, os acompanhamentos coreanos. A costela, cozida por 16 horas, se desfaz ao garfo. Numa garfada, pode vir com arroz de kimchi. Na seguinte, com salada de cebolinha. A batata frita leva teriyaki e nori (ambos ingredientes japoneses). O doce de leite, servido no fim, vem com gergelim e sal em flocos.
Brant pensou nos almoços de domingo do bairro quando decidiu servir assim. Ele também lembrou do NTX, grupo sul-coreano com milhares de fãs no Brasil, que esteve no restaurante esse ano:
“Os integrantes do NTX, grupo sul-coreano de K-pop com milhares de fãs no país, estiveram aqui no Côt. Eles gostaram muito e deixaram um vídeo (veja abaixo) de agradecimento ao restaurante“, finalizou.